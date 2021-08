Nesta terça-feira (31/08), a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás (OSJG) e o maestro convidado Cláudio Cruz, sobem ao palco do Teatro Sesi com plateia reduzida. O espetáculo entra para as comemorações dos 250 anos de aniversário do Beethoven realizadas em 2021, devido ao período de pandemia.

A apresentação será híbrida, portanto, o público poderá acompanhar presencialmente ou pelo YouTube ( www.youtube.com/teatrosesigo). O projeto é uma realização da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo, com o patrocínio do Instituto Cultural Vale.

Beethoven e Mozart, ícones da música erudita, vão ter suas obras executadas pela OSJG, no Terça no Teatro. O programa abre com o Concerto para Violino nº 3, do austríaco W. A. Mozart (1756-1791). Na segunda parte, será executada a Sinfonia nº 7 do compositor alemão Ludwig van Beethoven (1770-1827). A regência e o solo serão do violinista e maestro Cláudio Cruz, um dos principais nomes da música de concerto no Brasil e no mundo.

SERVIÇO

Concerto: Beethoven e Mozart

Data: 31/08 (terça-feira)

Horário: 20h

Classificação indicativa: livre

Ingresso: 1kg de alimento não perecível

Onde trocar? Bilheteria do Teatro Sesi

Endereço: Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva

Online: www.youtube.com/teatrosesigo

Mais informações: @teatrosesigo

Haverá tradução para libras