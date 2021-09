Magazine Orquestra Sinfônica de Goiânia apresenta recital de clássicos da música sertaneja nesta quinta (30) Projeto é novo e apresentará aos espectadores uma ampla coletânea de sucessos do gênero arranjados para a formação

A Orquestra Sinfônica de Goiânia apresentará mais um concerto presencial, nesta quinta-feira (30), às 20h, no Teatro Goiânia. "Clássicos Sertanejos" é o novo projeto da Orquestra Sinfônica de Goiânia, que traz um vasto conjunto de sucessos do gênero arranjados para a formação. A apresentação terá a regência do maestro Eliseu Ferreira e a participação do cantor sertanejo L...