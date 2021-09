Magazine Orquestra Sinfônica de Goiânia apresenta 'As Quatro Estações' gratuitamente nesta quinta (23) Obra é uma das mais famosas da coletânea do músico Antônio Vivaldi

A Orquestra Sinfônica de Goiânia, por meio do projeto Música nas Igrejas, apresentará nesta quinta-feira (23), às 20h, o musical "As Quatro Estações", na Igreja Batista do Setor Univeritário. Os portões vão se abrir a partir das 19h30 e o recital terá entrada franca e limitada a até 150 pessoas, com o condicionamento dos protocolos de saúde em vigor. Quem n...