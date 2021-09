Magazine Orquestra Jovem Joaquim Jayme se apresenta no Parque Flamboyant no próximo domingo (19), em Goiânia O evento é gratuito e tem em seu repertório trilhas de cinema, MPB e sucessos de Michael Jackson, Bee Gees e ABBA

Com repertório que vai desde Disco Music, passando pelas Trilhas de Cinema e chegando até a Música Popular Brasileira, a Orquestra Jovem Municipal Joaquim Jayme se apresenta neste domingo (19), às 10h30, no Parque Flamboyant. O evento integra o projeto Música no Parque e terá entrada gratuita. Na seleção de músicas tocadas pelos instrumentistas também estão arranj...