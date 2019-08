Magazine Orquestra faz concerto gratuito ao pôr do sol na cobertura do Centro Cultural Oscar Niemeyer Ainda neste final de semana, o espaço cultural recebe uma sessão de contação de histórias

O final de semana no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), em Goiânia, será de muita música e histórias. No sábado (17), às 14h30, a Biblioteca Infantil (1º andar) promove uma sessão de contação de histórias gratuita com Sabrinna Cafué. Ao pôr do sol de domingo (18), às 18h, a Orquestra Filarmônica de Goiás realiza o “Sunset Concert” com seu Quinteto de Metais, na cob...