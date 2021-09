Os fãs do universo HQ terão a chance de construir sua própria narrativa em quadrinhos na oficina de HQ oferecida pelo artista visual e grafiteiro Múcio Nunes. De forma online, a atividade será realizada no sábado (11/09), às 10h. Os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo formulário disponível no perfil @lowbrow.galeria até às 9h do dia do evento.



A oficina está em seu segundo módulo, mas para participar não é necessário ter feito o primeiro, realizado no último sábado (04/09). Múcio Nunes, que também ministra aulas de Artes na Escola do Futuro em Artes Basileu França, abordará as principais noções do gênero história em quadrinhos (HQs), envolvendo as características e formas possíveis de desenhar, além de ensinar como criar na prática. As aulas serão acessadas por meio da plataforma Zoom e o link será enviado para o e-mail dos inscritos uma hora antes do início.

Para a criação dos personagens e suas narrativas lúdicas, materiais como lápis, apontador, borracha, fita crepe, papel, lápis de cor, tesoura sem ponta, canetas marcadoras e grampeador serão fundamentais. Por fim, haverá discussões sobre enquadramento e perspectiva e os croquis confeccionados serão apresentados em grupo.



A iniciativa, oferecida pelo Lowbrow Lab Arte & Boteco, faz parte do projeto Miscelânea Cultural, aprovado pelo Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás. Entre os objetivos da proposta estão a disponibilização de uma programação artística-cultural gratuita e a dinamização dos espaços para exposições, oficinas e shows.

(Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO.)