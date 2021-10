Magazine Obras que retratam o semiárido norte-mineiro serão expostas em Goiânia Aberta ao público das 9 às 17 horas, a exposição seguirá todos os protocolos de segurança, sendo necessário agendamento pelo e-mail oficial do Centro Cultural

A galeria Sebastião dos Reis, no Centro Cultural Octo Marques, localizado no Setor Central de Goiânia, recebe a mostra individual “Fantasias no Jardim das Metamorfoses” a partir desta sexta-feira (8). A exposição, com obras do artista mineiro Vinícius Figueiredo ficará aberta ao público até o dia 12 de novembro. Segundo o próprio artista, as obras, que inclue...