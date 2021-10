Magazine Obras de técnicas variadas integram exposição virtual de professores de Artes da UFG Trabalhos expostos na mostra "Com os pés plantados nas nuvens" vão do vídeo ao desenho, da fotografia à performance, e do texto à escultura

Obras que vão do vídeo ao desenho, da fotografia à performance, e do texto à escultura compõem a mostra virtual "Com os pés nas nuvens", realizada pelo Centro Cultural da Universidade Federal de Goiás (UFG). O projeto é uma iniciativa do grupo Âmbar, grupo de pesquisa em Práticas Artísticas formado por professores da Faculdade de Artes Visuais (FAV) da instituição. De acordo...