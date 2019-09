Magazine Ney Matogrosso coloca seu 'Bloco na Rua' em Goiânia Repertório do show mistura clássicos do artista com canções de nomes conhecidos da MPB

O cantor Ney Matogrosso se apresenta no Centro de Convenções PUC, em Goiânia, no 6 de dezembro (sexta-feira), a partir das 21h, com o show da turnê “Bloco na Rua”, que mistura canções consagradas por grandes nomes da MPB com clássicos do artista. O artista sul mato-grossense, de 78 anos, optou por um repertório que não tem foco em músicas inéditas. O públ...