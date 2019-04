Magazine Nathalia Timberg celebra 90 anos com peça em Goiânia Atriz interpreta à novaiorquina Iris Apfel, ícone mundial da moda e designer de interiores oficial da Casa Branca

A atriz Nathalia Timberg abre as comemorações dos seus 90 anos com a apresentação da peça “Através da Iris”, nos dias 27 e 28 de abril, no Teatro Sesi, em Goiânia. A peça é uma homenagem à novaiorquina Iris Apfel, ícone mundial na arte pop e no mundo fashion aos 97 anos, e designer de interiores oficial da Casa Branca. Através das ideias arrojadas e do h...