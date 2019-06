Magazine Na semana dos Namorados, Roupa Nova faz show em Goiânia Apresentação será no dia 14 de junho (sexta-feira), a partir das 22 horas, no Atlanta Music Hall

Com um repertório escolhido especialmente para os apaixonados, a banda Roupa Nova apresenta o show 'Encontro dos Namorados', no dia 14 de junho (sexta-feira), a partir das 22h, no Atlanta Music Hall, em Goiânia. Os casais vão poder curtir sucessos como “Dona”, “Linda demais”, “Volta pra mim” e outras canções do grupo que já tem 40 anos de carreira. As músicas do pro...