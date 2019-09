Magazine Milton Nascimento traz a turnê 'Clube da Esquina' para Goiânia Em aproximadamente duas horas de show, o cantor promete surpresas aos fãs ao executar canções que o público nunca escutou ao vivo

O cantor Milton Nascimento apresenta seu show da turnê “Clube da Esquina” no dia 9 de novembro (sábado), a partir das 21 horas, no Centro de Convenções da PUC, em Goiânia. Essa apresentação do mineiro terá um repertório com clássicos dos dois álbuns e canções nunca apresentadas ao vivo. Ao lado do compositor, estarão Wilson Lopes (guitarra, violão...