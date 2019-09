Magazine Michel Teló faz show beneficente em Anápolis A entrada para o evento, que acontece dia 13 de setembro, é 1kg de alimento que deve ser trocado com antecedência

O cantor Michel Teló apresenta seu show da turnê baseada no DVD “Bem Sertanejo”, no dia 13 de setembro (sexta-feira), a partir das 23h, no Kartódromo de Anápolis. O evento é beneficente e a entrada é 1kg de alimento que deve ser trocado com antecedência. O repertório será baseado no DVD, que conta a história da música sertaneja, cronologicamente. O público vai po...