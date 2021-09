Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

O Mercado das Coisas terá duas edições pockets no mês de outubro em Goiânia. A feirinha de produtos criativos poderá ser conferida no próximo sábado (02/10), na Ambiente Skate Shop, e no dia 16, no Centro Cultural Martim Cererê. O evento começa às 16h e vai até as 21h, com entrada franca.

Velas, cosméticos, artigos de decoração, produtos veganos e sustentáveis estão entre as mercadorias que podem ser encontradas no sábado. O evento na Ambiente contará com 15 expositores.

Na edição seguinte o evento será maior, com 40 bancas. A feira no Martim Cererê contará ainda com flash tattoo, área de alimentação, DJ e barbearia, com a Nayara Lacerca, da Mulher Barbada Barber Shop.

Antes da pandemia, o Mercado das Coisas era realizado uma vez por mês com uma edição maior. Por conta da Covid-19, a solução foi fracionar os expositores em edições pockets. Dessa maneira, segundo os organizadores, o projeto abarca o maior número de marcas e dá ao público mais oportunidade de conferi-las.

O evento ficou suspenso por quase 2 anos por causa da pandemia. Idealizadora e produtora do Mercado das Coisas, Thaty Cunha, que também é expositora, criou uma versão e-commerce para não interromper as vendas das marcas que participavam da proposta. No entanto ela ressalta o quanto a relação presencial é importante.

“As pessoas querem fazer parte novamente. Elas sentem saudades do contato com o expositor, de saber quem faz o produto que ela compra. A cada edição vejo que tem mais gente feliz pelo evento ter voltado”, diz Thaty.

O evento surgiu em 2016 para suprir a necessidade de Thaty de expor as roupas de sua marca autoral Crioola. A feirinha então passou a ser um espaço de exibição e troca entre as produções locais, do segmento sustentável e independente, em Goiânia. Para participar das edições, o uso de máscara facial e álcool em gel é obrigatório.