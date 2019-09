Magazine Mateus Carrieri apresenta peça baseada em best-seller de Augusto Cury, em Goiânia O livro “O Vendedor de Sonhos” é o romance mais vendido do escritor - traduzido em mais de 60 idiomas - e teve adaptação para o cinema sob a direção de Jayme Monjardim

A peça “O Vendedor de Sonhos”, baseada no best-seller homônimo do escritor, Augusto Cury, será apresentada no dia 28 de setembro (sábado), a partir das 20h30, no Teatro Madre Esperança Garrido, em Goiânia. O espetáculo aborda assuntos que proporcionam reflexões sobre as dificuldades da vida, questões como relações humanas, conflitos, depressão e suic...