Magazine Maestro Leonardo Labrada rege Filarmônica de Goiás nesta quarta (24) Corpo sinfônico apresenta obras de Strauss, Music e Dvorák no Oscar Niemeyer

O maestro Leonardo Labrada é convidado da Orquestra Filarmônica de Goiás nesta quarta-feira, às 20h30, em concerto no Palácio da Música, Centro Cultural Oscar Niemeyer. No programa estão as obras Die Fledermaus (abertura), de Johann Strauss; Water Music (suíte), de Handel/Harty; Sinfonia n.9, de Haydn e Danças Eslavas (n.1,2,3,4 e 8), de Dvoràk. A entrada, como de costume n...