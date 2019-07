Magazine Maíra apresenta show com muito rock, soul e groove em Goiânia Artista interpreta cantoras como Amy Winehouse, Janis Joplin, Etta James e outros grandes nomes da música mundial

A cantora Maíra agita a noite de sexta-feira (05), a partir das 22h30, no Lowbrow Lab Arte & Boteco, no Setor Sul, em Goiânia. No palco, a artista comanda, ao lado dos músicos Daniel Vieira e Vítor Luena, show de rock, soul e groove, que começa às 22h30. No show, ela interpreta músicas de cantoras como Amy Winehouse, Janis Joplin, Etta James e outr...