Magazine Mônica Martelli faz única apresentação em Goiânia com 'Minha Vida em Marte' Espetáculo será apresentado no dia 17 de agosto, no Teatro Rio Vermelho

Em única apresentação em Goiânia, a atriz Mônica Martelli chega ao Teatro Rio Vermelho com a peça 'Minha Vida Em Marte Ao Vivo', no dia 17 de agosto (sábado), às 18h. O espetáculo é a continuação da saga de Fernanda, personagem que surgiu no teatro em 2005, quando Mônica Martelli lançou a comédia 'Os Homens São de Marte... E é pra Lá que eu Vou'. Nesta edição...