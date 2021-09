O cantor Arthu e o DJ Thiago Jesus subirão ao palco do Lowbrow Lab Arte & Boteco nesta quinta-feira (09/09), pelo projeto "D'boa Música para o Bem". Com início às 20h30, a programação será repleta de soul, jazz e black music. O ingresso é 2kg de alimentos não perecíveis.

A atração conta com a discotecagem de Thiago Jesus somada ao repertório de R&B e pop nacional e internacional de Arthu, acompanhado pelo baterista George Drummer. O DJ é responsável pelas noites de black music da boate Fiction, sendo um dos primeiros a movimentar a cena de jazz em Goiânia. Enquanto Arthu é lembrado por representar o Goiás no programa The Voice Brasil, da Rede Globo, em 2018. O cantor chegou até às quartas de final nos times de Lulu Santos e Michel Teló.

Os itens arrecadados serão encaminhados para a instituição Espalhando Amor. Com cinco anos de atividade, os participantes atuam em asilos, orfanatos, hospitais e auxilia famílias carentes da capital. Porém, devido à pandemia, os auxílios estão direcionados às pessoas em situação de rua, incluindo o fornecimento diário de refeições.

SERVIÇO

D’BOA Música para o Bem com Arthu, George Drummer e DJ Thiago Jesus

Data: 09/09 (quinta-feira)

Horário de abertura da casa: 19 horas

Horário das apresentações: 20h30

Local: Lowbrow Lab Arte & Boteco – Rua 115, nº 1.684, Setor Sul

Entrada: 2 kg de alimentos não perecíveis (exceto sal e fubá) para a instituição Espalhando Amor

Reservas pelo whatsapp (62) 3991-6175