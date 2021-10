Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

Redação O POPULAR Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

Exposição Rogo em Obras, do artista plástico Ronan Gonçalves, estreia nesta quinta-feira (07/10) em Goiânia, no espaço Lowbrow Lab Arte & Boteco. A galeria irá expor 45 trabalhos que revelam a construção artística do carioca no período de cinco anos, de 2015 a 2020. A sua estética aborda as configurações urbanas e, nessa ambientação, os personagens apresentam pouca desenvoltura por estarem imersos em aflições e fobias próprias da subjetividade. A abertura será às 19h.

A pintura é predominante no trabalho, visto que são 25 telas feitas com técnica mista. Estarão expostas também 10 fotografias em parceria com o fotógrafo Brummel Magalhães, além da instalação “Magdalena”, uma arte suspensa construída a partir de coroas feitas de tecido, linha e arame. A curadoria é de Roan Andrade e o texto da exposição é assinado por Hélio Tafner.



Na mesma noite, a partir das 20h30, o cantor Arthu, ex-participante do The Voice, e o Dj Gordogroove comandarão o espaço de show. Tanto a atração musical quanto a exposição de arte integram o Miscelânea Cultural, projeto aprovado pelo Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás. O intuito do projeto visa à dinamização de espaços e ações culturais.



A entrada para a exposição é gratuita. Para conferir o show o público deverá levar 2kg de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão encaminhados para pessoas em situação de rua.

Artista

Por que o nome Rogo? Segundo o artista, a assinatura foi sugestão da mãe Magdalena Gioseffi para as telas. Nascido em Rio das Flores (RJ), ele se mudou pequeno para Jataí (GO), mas foi em Goiânia que a sua vida profissional artística se inicia, no ano de 2000, a partir das pesquisas da pintura em tela, desenho gestual no muralismo, cenografia e performance. A sua formação foi feita na capital goiana nas áreas de design, artes visuais, arquitetura e urbanismo. "Goiânia é uma super referencial de meio urbano para a minha pesquisa" conta o artista que estuda a América do Sul além de caminhar pelas brasilidades.

Desde 2016 o artista mora em Palmas (TO) e atualmente é instrutor de arte é cultura Centro de Ensino Técnico e Artístico (CETA), da Fundação Cultural de Palmas, e colabora com a curadoria e montagem de exposições da Galeria Municipal, sendo um dos responsáveis pelo Salão de Novos Artistas.

Entre os seus trabalhos mais reconhecidos estão o curta-metragem Menina Bonita de Trança, que galgou o prêmio de melhor trailer no Festival Internacional de Cinema em Gramado (RS), em 2018, e a sua última perfomance Vermmelha, destaque internacional na mostra de vídeos Através dos Afetos, na cidade de Guimarães, em Portugal.

Em 2020, Ronan Gonçalves ampliou a visibilidade nacional após ser selecionado no projeto Arte como Respiro: Múltiplos Editais de Emergência, iniciativa do Itaú Cultural. Enquanto a exposição Rogo em Obras percorreu cidades como Jataí (GO), Salvador (BA), Brasília (DF), Campinas (SP), São Paulo (SP), Niterói (RJ), Palmas (TO) e em Buenos Aires, na Argentina.

"Os últimos dois anos foram os mais difíceis para as galerias do Brasil com interferências e politicas, culminando agora na pandemia. Ainda estamos sentindo os efeitos, a situação, as consequências para o futuro. Estamos como que tateando na sala escura. Mas sou esperançoso. A arte vai achar caminhos e mecanismos de permanência como sempre achou, mesmo nas piores crises" ressalta Ronan.

SERVIÇO

Exposição Rogo em Obras, de Ronan Gonçalves

Abertura: 07 de outubro (quinta-feira), às 19 horas

Curadoria: Roan Andrade

Entrada para a exposição: Gratuita

Mais: show com Arthu e DJ Gordogroove

Horário do show: a partir das 20h30

Entrada para o show: 2 kg de alimentos não-perecíveis (exceto sal e fubá)

Local: Lowbrow Lab Arte & Boteco – Rua 115, nº 1.684, Setor Sul

Reservas pelo whatsapp (62) 3991-6175