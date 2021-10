Magazine Literatura da periferia é tema do Diálogos Contemporâneos em Goiânia O escritor e agitador cultural Sérgio Vaz é o palestrante do evento nesta segunda-feira (25/10), às 19 horas, no Teatro Goiânia

A literatura que vem da periferia é o tema da conferência do escritor, poeta e agitador cultural Sérgio Vaz, nesta segunda-feira (25/10), às 19 horas, no Teatro Goiânia, dentro do projeto Diálogos Contemporâneos. Desde a semana passada, Goiânia tem recebido renomados escritores e intelectuais para discutir literatura e realidade. A entrada é franca e os ingressos serão d...