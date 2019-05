Magazine Liga Joe é atração do 'Executiva no Palco' em Goiânia Show acontece na sexta (31), no Passeio das Águas Shopping

A banda Liga Joe vai se apresentar na sexta-feira (31), às 20h, no projeto Executiva no Palco, no Passeio das Águas Shopping, em Goiânia. Durante o show, o público vai poder conferir um repertório diversificado onde mescla sucessos do rock nacional e internacional com hits do rock romântico. No palco, sucessos de ícones como Queen, Legião Urbana, Tracy Chapman, Pity, ...