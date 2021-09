O Jump Around é opção de lazer neste feriado prolongado em Goiânia. Considerado o maior castelo inflável da América Latina, o brinquedo está localizado na área externa do Shopping Flamboyant.

De segunda a sexta, o horário de funcionamento é das 16h às 22h; aos sábados e domingos, das 15h às 23h. No feriado de 7 de setembro, o horário será das 15h às 23h. Ingressos serão vendidos online ou na bilheteria do evento, sempre com horário marcado.

Podem brincar pessoas de todas as idades, sendo obrigatório um adulto responsável legal para acompanhar crianças com até 5 anos de idade. Crianças com idade entre 0 e 5 anos pagam ingresso, mas o responsável não.

Com área de 2.500 m², a atração traz pula-pula com escorregadores gigantes, estruturas de escalada, pistas de obstáculos e quadras de basquete. No melhor estilo parkour infantil, limites podem ser desafiados em um ambiente lúdico, colorido, com som e uma estrutura totalmente segura.

O participante deverá chegar com 30 minutos de antecedência para realizar o check-in e ter a temperatura corporal aferida pela equipe, além de estar obrigatoriamente de máscara facial. Pessoas com temperatura corporal superior a 37,3°C não poderão acessar o evento. A capacidade do inflável está reduzida a 30% de ocupação.

O ambiente conta com Álcool 70% disponível por todas as etapas da atração. O distanciamento de 2 m deve ser obedecido entre os visitantes nas filas.



SERVIÇO

Jump Around no Flamboyant Shopping

Período: até o dia 26 de setembro

Horário: segunda a sexta, das 16h às 22h ; sábados, domingos e feriado, das 15h às 23h

Local: estacionamento (área externa) do shopping

Duração: 30 minutos

Ingressos: R$ 40 (meia-entrada) + R$ 6 (taxa) na compra antecipada pelo site Sympla R$ 49,90 (meia-entrada) na bilheteria. Cada minuto extra custa R$ 2 (em dias úteis) e R$ 3 (aos finais-de-semana). Crianças com idade entre 0 e 5 anos pagam ingresso, o responsável não.