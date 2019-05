Magazine Jota Quest faz show em Goiânia com os clássicos da carreira em versão acústica Apresentação acontece neste sábado (1), no Centro de Convenções da PUC

A banda mineira Jota Quest relembra seus sucessos de 22 anos de carreira com um grande show em versão acústica neste sábado (1), a partir das 22h, no Centro de Convenções da PUC, em Goiânia. A turnê “Acústico Jota Quest – Músicas para cantar junto” já foi vista por mais de 380 mil espectadores em mais de 90 cidades e 20 estados no Brasil, e também em Portugal. O show...