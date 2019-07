Magazine Jorge Ben Jor é a atração de agosto do 'Flamboyant In Concert' Cantor se apresenta no dia 27 de agosto (terça-feira), a partir das 19h30, em Goiânia

O cantor Jorge Ben Jor se apresenta no projeto 'Flamboyant In Concert', em Goiânia, no dia 27 de agosto (terça-feira), a partir das 19h30. Músicas conhecidas como "Mas que Nada", "Por causa de Você Menina" e "Samba Esquema Novo" estão no repertório do show. O compositor divide o palco com a banda do Zé Pretinho e promete animar o público goiano com sua mistura de roc...