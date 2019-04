Magazine Jão traz para Goiânia a turnê Lobos 2.0 Cantor apresenta seus maiores sucessos do álbum de estreia

O cantor Jão se apresenta no dia 25 de maio (sábado), no teatro Madre Esperança Garrido, em Goiânia, com sucessos do seu álbum de estreia, Lobos 2.0. O dono do single “Imaturo”, ficou conhecido em janeiro de 2018 ao alcançar o topo da parada viral do país com essa música e figurou entre as 100 mais tocadas no Brasil. Jão lançou o disco “Lobos” e colocou sete das de...