Magazine Inscrições de filmes para o Fica 2021 começam na terça (26) com premiações de até R$ 30 mil A 22º edição do festival vai acontecer de 14 a 19 de dezembro, na cidade de Goiás, em formato híbrido

As inscrições para o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica 2021) começam na próxima terça- feira (26). A mostra Oficial Competitiva terá nessa edição premiações que variam de R$ 10 mil a R$ 30 mil. Outras três mostras compõem a grade: do Cinema Goiano (ABD); Becos da Minha Terra, específica para produtores audiovisuais da cidade de Goiás; e de Videoclipes. As inscri...