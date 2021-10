O humorista Eduardo Jericó sobe ao palco do Guardians Comedy Club para expressar seu humor sobre as situações corriqueiras do dia-a-dia. No sábado (14/10), ele apresenta o espetáculo 1000 Watts de Potência e, no domingo (17/10), o show de stand up contará com a presença do comediante Carlão. Os ingressos estão disponíveis no site Sympla e há a possibilidade de obter desconto mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível, ou roupas, brinquedos, livros e produtos de higiene, no local do evento.



No primeiro dia o valor do ingresso solidário individual é R$ 40 e o combo-mesa, para 4 pessoas, é R$ 120. No segundo, os preços vão para R$ 25 e R$ 70.

O nome do show, além de indicar uma piada da apresentação, é uma metáfora sobre o jeito agitado de Eduardo Jericó. Na arte do stand up ele é conhecido como vocal man pela capacidade de imitação de vários sons como buzinas, espremedores de fruta e dubladores de trailers de filmes. Além disso, participou em diversos programas renomados e criou o grupos de comédia Louco é Pouco no Rio de Janeiro (2008) e de improviso teatral Santo Improviso em Curitiba (2010).

Fazem parte da sua trajetória profissional, que começou em 1990, as visitas no Programa do Jô, Pânico na rádio, Jovem Pan, Programa do Gugu e A Praça é Nossa, além dos quadros,Quem Chega Lá, do Domingão do Faustão, e do Concurso de Stand Up Comedy, do programa Tudo é Possível com Ana Hickmann, e Arquibancada do Riso do programa Domingo Legal, no SBT. No segmento do improviso, jogou ao lado de Tatá Werneck, Rodrigo Capella e Paulinho Serra no Quinta Categoria da MTV.

SERVIÇO

Show solo Mil Watts de Potência de Eduardo Jericó - 16/10 (sábado)

Show de stand up - Eduardo Jericó e Carlão - 17/10 (domingo)

Local: Av. T-15, QD 621 - LT 07 - St. Nova Suíça, Goiânia - GO, 74280-380

Ingressos no site Sympla: sábado (neste link) e domingo (neste link)

Horário de abertura da casa: 19h

Horário dos shows: 21h

Classificação indicativa: 16 anos

Mais Informações: (62) 9 82380241