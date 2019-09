Magazine Humorista apresenta 'Sessão de Descarrego' com Apóstolo Arnaldo em Goiânia Na peça, humorista satiriza pastores corruptos, sessões de exorcismo e devaneios que acontecem nos cultos de muitas igrejas

O humorista Arnaldo Taveira, que dá vida ao personagem Apóstolo Arnaldo, apresenta pela primeira vez em Goiânia a peça "Sessão de Descarrego", na sexta-feira (20), às 20h, no Teatro da PUC, no Jardim Goiás. No espetáculo, ele satiriza pastores corruptos, sessões de exorcismo e os devaneios que acontecem nos cultos de muitas igrejas. O "culto" é interativo, e tamb...