O primeiro grande show em Goiânia desde o início da pandemia de Covid-19 será do cantor Gusttavo Lima, no dia 23 de outubro, no estacionamento do Estádio Serra Dourada. A informação foi divulgada pelo sertanejo, por meio das redes sociais. "A minha volta mais esperada!", comemorou.

Em seu perfil no Instagram, Gusttavo divulgou que a venda de ingressos está liberada e fez um convite aos fãs:

"Venha fazer parte deste show histórico de volta aos palcos".