O espetáculo Dança Boba, que estaria nos palcos de quatro capitais por meio de uma circulação presencial, agora chegará ao público de todo o país em uma experiência audiovisual inusitada. O Ateliê do Gesto exibirá no mês de outubro a nova versão da atração, adaptada para o formato virtual, que poderá ser assistida a partir desta sexta-feira (22/10) no canal do grupo de dança.



A impossibilidade de circular o espetáculo devido à pandemia não retirou dos bailarinos João Paulo Gross e Daniel Calvet o compromisso de levar algo de qualidade ao público. Renovado pela presença de uma câmera viva, Dança Boba está tão dançante quanto os intérpretes.



As sessões são liberadas ao público de sexta a domingo ( 22, 23, 24, e 29, 30 e 31 de outubro), às 20h. Aos sábados e domingos haverá uma sessão extra às 18h. Também acontecem bate-papos com os artistas nas seções das sextas e domingos.



Improviso e poesia são as características mais fortes do espetáculo. Antes, nas sessões presenciais, João Paulo Gross e Daniel Calvet formavam o duo, mas para o formato virtual, tornou-se mais interessante a participação de um terceiro bailarino, Gleysson Moreira, que se reveza entre cena, dança e captação de imagens com a câmera. A ideia foi guiada pelo desejo de impactar o público online da forma mais próxima e potente, como a interação entre palco e plateia permite. Dessa vez, o espetáculo é pensado a partir da câmera, que funciona como personagem, capaz também de dar suporte aos artistas e seus corpos.

Para fugir da linearidade das produções em vídeo, o espetáculo terá um lado A, que apresentará um plano-sequência, e um lado B, com apenas dois cortes. Além disso, serão disponibilizadas quatro versões nessa temporada, com o intuito de manter a imprevisibilidade, de acordo com Calvet, bailarino e diretor do projeto.

O Ateliê do Gesto ainda vai oferecer três aulas-oficinas, com exibição no YouTube, nos dias 25, 27 e 30 de outubro. As aulas de oficina serão de improviso e gestualidade e uma delas será ministrada para a Secretaria Estadual de Educação do Estado de Goiás, para que possa ser distribuída para as Escolas Estaduais. Todo o projeto conta com o apoio do Fundo de Arte e Cultura de Goiás, Secretaria de Estado de Educação, Centro Cultural UFG, PROEC - Pró-reitoria de Extensão e Cultura da UFG e Governo do Estado de Goiás.

SERVIÇO

Ateliê do Gesto apresenta versão audiovisual de “Dança boba”

Datas e horários:

22, 24, 29 e 31/10, às 20h - exibição do espetáculo no canal do YouTube do Ateliê do Gesto, seguido de bate-papo na plataforma Zoom

23 e 30/10, às 20h - exibição do espetáculo no YouTube

23, 24, 30 e 31/10, às 18h - exibição do espetáculo no YouTube com acessibilidade: Libras

Exibição da videoaula: improvisação e gestualidade no canal do YouTube do Ateliê do Gesto

Datas e horários:

25/10, às 16h

27/10, às 19h

30/10, às 10h

Mais informações em: https://bit.ly/3DzrJzq