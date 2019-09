Magazine Goiânia terá festival de Blues & Jazz gratuito em parque no dia 14 de setembro Programação conta com Hermeto Pascoal, Pepeu Gomes, Lil Jimmy Reed, a banda Blues Etílicos, o Bando em tributo a Eric Clapton, Fabiano Chagas e a Festival BB Seguros Jazz Band

A 5ª.edição do Festival BB Seguros de Blues e Jazz chega pela primeira vez em Goiânia no dia 14 de setembro (sábado). O evento já é realizado em São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Recife, Curitiba e Belo Horizonte. O Parque Marcos Veiga Jardim vai receber aadultos e crianças para alguns dos shows de maiores sucesso da história do Festival BB Seg...