Goiânia recebe a nova edição do projeto social Parque Azul, neste sábado (02/10). Voltado para autistas e familiares, o evento tem o objetivo de capacitar as pessoas por meio da disseminação de informação sobre o transtorno do espectro autista (TEA), além de proporcionar uma rede de apoio entre elas. O tema será abordado por meio de diversas atividades que vão das 9h às 12h. Os interessados podem comparecer ao SJ Premium Hotels.

No dia, haverá consultorias em Análise do Comportamento Aplicada (ABA - sigla em inglês); atendimentos psicológicos; consultorias jurídicas; orientação em saúde bucal; atendimento com profissionais das mais diversas áreas no tratamento do autismo; interação das crianças com a equipe de voluntários; acolhimento familiar com mães de autistas e sorteios. Como forma de ampliar o nível de generalização que a população tem sobre o TEA e aplacar a ausência de momentos e espaços que acolham essa vivência, o Parque Azul tem o intuito de unir conhecimento e lazer.



O evento contará com a palestra do Fábio A. Cordeiro, presidente da Onda Autismo - Conselho dos Autistas e criador da página de humor autista do Brasil, a @aspiesincero. Ele é autista, funcionário público federal e pai de dois meninos, um neurotípico e um autista.



A equipe de voluntários do projeto é composta por mães e pais de autistas, profissionais especializados e estudantes de psicologia, pedagogia, educação física e áreas afins. Todos recebem o treinamento ministrado pela psicóloga Juliana Moura, idealizadora do Parque Azul - realizado também nas cidades Rio Verde (Go) é Florianópolis (SC).