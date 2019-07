Magazine Filmes, contação de histórias e oficinas estão na programação de biblioteca infantil em Goiânia Os eventos são gratuitos nas férias de julho

As crianças já estão de férias e com energia total para gastar. Uma das opções culturais disponíveis é a programação da Biblioteca Infantil do Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. Nesta quarta-feira (03), o primeiro evento é contação de histórias que será realizada pela professora Denise Batulevicius, do Ciranda da Arte. As histórias exploram temas ...