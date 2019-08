Magazine Filarmônica de Goiás celebra 'Dia do Aleitamento Materno' com apresentação no Parque Flamboyant Obras Divertimento em Ré Maior de Mozart, Crisantemi de Puccini e Mourão de Guerra Peixe estão no repertório

Para celebrar o "Dia do Aleitamento Materno", a Orquestra Filarmônica de Goiás se apresenta neste sábado (03), às 09h, no Parque Flamboyant, no Jardim Goiás, em Goiânia. Sob a regência do maestro Leonardo Labrada, o corpo sinfônico preparou um repertório com as obras Divertimento em Ré Maior de Mozart, Crisantemi de Puccini e Mourão de Guerra Peixe. A entrada é gratuita. Durante o even...