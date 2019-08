Magazine Festival traz mais de 50 opções de hambúrguer entre R$ 15 e R$ 30 no Buriti Shopping A entrada no evento é gratuita e ainda terá produtos vegetarianos e sobremesas

Com mais de 50 variedades de hambúrgueres, atrações musicais e espaço para crianças, a 3ª edição do Burguer Festival acontece entre sexta-feira (23) e domingo (25), sempre das 17h às 23h, no estacionamento aberto do Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia. A entrada no evento é gratuita e os hambúrgueres serão vendidos entre R$ 15 e R$ 30. O festival terá hambur...