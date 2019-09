Magazine Festival oferece carnes especiais, open bar e muita música em clube na Grande Goiânia Evento terá 7 horas de duração onde serão servidos 1 tonelada de carnes

A 4ª edição do Festival Macellaio promete open food de carnes premium com acompanhamentos, open bar e shows durante sete horas de festa, neste sábado (7), a partir das 12h, no Espaço das Mangueiras do Country Clube de Goiás, em Aparecida de Goiânia. Nesta edição serão oferecidos 20 tipos de proteínas, mais de 1 tonelada de carnes especiais, legume...