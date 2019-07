Magazine Festival junta música, yoga e vários esportes em Pirenópolis Veja a programação do evento, que ocorre a partir do dia 19 de julho

A 2º edição do Festival AME (Amor, Música e Esporte), ocorre nos dias 19, 20 e 21 (sexta a domingo) na Reserva Lavras dos Bandeirantes, uma fazenda às margens do Rio das Almas, a 1,5 km de Pirenópolis. O evento conta com uma estrutura para práticas de esportes como tai chi chuan, corrida de trekking, futevôlei, yoga, funcional, cross fight, boxe, capoeira, muay t...