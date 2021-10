O Goiânia Mostra Curtas chega de forma online e gratuita entre os dias 23 e 28 de novembro. As duas décadas de história do festival de cinema de curta-metragem serão comemoradas através de uma programação que inclui debates, palestra, bate-papo, oficina e aula, pocket show, entre outras atividades. E, com o intuito de aproximar a população do conteúdo cultural, a Mostra oferece oficinas e aulas na área audiovisual, com inscrições até o dia 15 de novembro.

“Seguimos na missão de contribuir para o desenvolvimento e crescimento do audiovisual no Centro-Oeste e no Brasil, buscando sempre a valorização da regionalidade como linguagem e colocando em evidência a diversidade cultural brasileira no fortalecimento de uma sociedade tolerante, solidária e cidadã”, ressalta a diretora-geral e produtora da Goiânia Mostra Curtas, Maria Abdalla.

Seus 20 anos de idade foram marcados, segundo a diretora, por trajetória de lutas, conquistas, aprendizados, formação, capacitação, difusão e de fomento à produção de filmes. Nesse cenário, a Goiânia Mostra Curtas se tornou reconhecida como um circuito de festivais de cinema de curta-metragem do Brasil.

Programação

Totalmente gratuita, a programação trará a exibição dos Filmes Premiados da Curta Mostra Brasil e da Curta Mostra Goiás durante os 20 anos de Goiânia Mostra Curtas, com curadoria de Maria Abdalla.

A 19ª Mostrinha - Filmes Premiados pelo Júri Popular Infantil. (A curadoria é de Maria Abdalla.)

Curta Mostra Brasil - Os Caminhos do Brasil, com 20 filmes de 2020 e 2021, apresenta um período em que as produções se tornaram mais difíceis, mas também trouxe curiosas descobertas. (A curadoria é de Beth Sá Freire, diretora do Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo.)

Curta Mostra Especial - Traz o tema “Nós somos a guerra!”, e será formada por curta-metragens brasileiros feitos entre 1968 e 2021, produzidos em diversas regiões e abordando realidades étnicas, sociais, e culturais de enfrentamento face às opressões.

Os filmes estão divididos em dois programas: “Dissonâncias e Ecos Subterrâneos” e “Corpos em Transe e em Colisões”. (A curadoria é de Kênia Freitas, pesquisadora e crítica de cinema.)

Além dos filmes, a Curta Mostra Especial terá o debate “Coletivo, anarco, marginal: alianças e conspirações partilhadas nos cinemas em guerra”. A mediadora é Kênia Freitas, com os convidados Gilmar Galache (Ascuri Brasil), Lorran Dias (Anarca Filmes), Liv Costa e Sunny Maia, Esaque Mendes e Nikson Junior (Cine Leblon).

O debate será realizado através do canal do Icumam no Youtube (youtube.com/icumam).

Já a exibição online das mostras será através da plataforma InnSaei.TV. Em breve, a lista de filmes será divulgada no site da Goiânia Mostra Curtas.

Oficinas e aulas

Com inscrições gratuitas até o dia 15 de novembro, os interessados podem participar de duas oficinas.

Narrativas Documentais, com Cristiano Burlan - durante os dias 25, 26 e 27 de novembro, das 14h às 17h. A proposta é uma reflexão sobre os meios e modos de produção e realização do documentário no Brasil, buscando compreender se existe uma distinção entre documentário e ficção.



Sobre o professor: Diretor e roteirista de cinema e teatro e professor. Realizou a Tetralogia em Preto e Branco: Sinfonia de um Homem Só (2012), Amador (2014), Hamlet (2014) e Fome (2015), premiado no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Seu documentário Mataram Meu Irmão (2013) foi o vencedor do Festival É Tudo Verdade 2013 e, no mesmo ano, ganhou o prêmio do júri oficial e da crítica no 40º Festival Sesc de Melhores Filmes e o prêmio Governador do Estado de São Paulo para a Cultura.



Escreveu o roteiro de A Mãe (2016), ganhador do prêmio de coprodução internacional do Brasil Cine Mundi para participar do Cinélatino, Rencontres de Toulouse. Antes do Fim (2017) venceu o prêmio especial do júri da APCA em 2018, ano em que também estreou Elegia de um Crime (2018), no Festival É Tudo Verdade. Em 2020, estreou a série “Paulo Freire, um homem do mundo” do SescTV, em que assina a direção, montagem e roteiro. Está em finalização de seu novo longa-metragem de ficção, A Mãe.



Distribuição cinematográfica e mercado audiovisual brasileiro, com Silvia Cruz - durante os dias 25 e 26 de novembro, das 10h às 12h. Entre os assuntos abordados, está o cenário audiovisual brasileiro nas suas batalhas e conquistas dos últimos anos, além de possíveis modelos de negócio dentro do cenário social e econômico atual.



Sobre a professora: fundadora da Vitrine Filmes, começou a carreira na Pandora Filmes, onde atuou na distribuição e exibição de filmes de arte. Trabalhou na distribuidora Europa Filmes e na produtora Coração da Selva.



Silvia foi a responsável por grandes lançamentos que já somam mais de 4 milhões de espectadores, destacando-se filmes como “Hoje Eu Quero Voltar Sozinho” (Daniel Ribeiro); “O Processo” (Maria Augusta Ramos);“Bacurau” (Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles); “A Vida Invisível” (Karim Aïnouz) e muitos outros.

Mais informações sobre o festival e a história dos 20 anos, estão disponíveis no site Goiânia Mostra Curtas.