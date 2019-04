Magazine Festival de churrasco oferece carnes preparadas por chefs de restaurantes de Goiânia Evento ainda terá programação musical com shows de Maíra Lemos, Heróis de Botequim, banda Tripop e os DJs Pablo Kossa, Fábio Ferrá e Anouska

Comer bem é muito bom e quando é preparado por chefs profissionais nem se fale. Assim vai ser a 4º edição do Steak Festival de Churrasco Artesanal com renomados chefs renomados restaurantes de Goiânia, que oferecer 16 estações de carnes entre quinta-feira (25) e sábado (27), no estacionamento do Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia. Com entrada gratuita, o públ...