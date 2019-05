Magazine Festival de cervejas especiais é realizado durante sunset em hotel de Goiânia O público pode apreciar mais de 30 tipos de chopes nacionais e internacionais, além do show da banda Heróis de Botequim, Djs e outras atrações

Os cervejeiros de plantão tem uma boa notícia para começar a semana. A primeira edição do "Parada Beer - Festival de Cervejas Especiais", será realizado nesta sexta-feira (17) e no sábado (18), no hotel Comfort Suítes Flamboyant, no Jardim Goiás, em Goiânia. Serão mais de 30 tipos de chopes nacionais e internacionais, entre eles o Guinnes, uma marca consagrada mundia...