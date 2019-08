Magazine Festival de carne em Goiânia traz pratos que custam entre R$ 25 e R$ 35 O Carnivoria acontece nos dias 10 e 11 de agosto, no estacionamento do Goiânia Shopping, e tem entrada gratuita

A programação para o Dia dos Pais já tem local certo, o Festival Carnivoria, que será realizado neste sábado (10) e domingo (11), no estacionamento externo do Goiânia Shopping, no Setor Bueno. O evento gastronômico, com entrada gratuita, oferece 15 estações com diversos tipos de carnes (bife ancho, galetos, linguiças defumadas, texas brisket, costel...