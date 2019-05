Magazine Festival de Ópera de Goiânia começa nesta sexta-feira (17) no Basileu França Evento também terá ações formativas com workshops e masterclasses com artistas convidados

A primeira etapa do Festival de Ópera de Goiânia (Fogo) será realizada nesta sexta-feira (17) e no sábado (18), às 20h, no Teatro Basileu França, com a peça Cavalleria Rusticana, do italiano Pietro Mascagni, em uma produção do Instituto Tecnológico do Estado de Goiás (Itego) Basileu França, com a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás e Coro Sinfônico Jovem d...