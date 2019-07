Magazine Fernando Anitelli volta a se apresentar em Goiânia com 'O Teatro Mágico' Repertório do espetáculo será composto por músicas inéditas e também por grandes sucessos

Em um show intimista, o cantor Fernando Anitelli apresenta "O Teatro Mágico Voz e Violão" no dia 19 de julho (sexta-feira), às 21h, no Teatro Madre Esperança Garrido, em Goiânia. O repertório da apresentação será composto por músicas inéditas e também por grandes sucessos como O Anjo Mais Velho, Sonho de uma Flauta, Você Me Bagunça, Ana e o Mar, Realejo entre ...