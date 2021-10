Magazine Feira das Pretas + traz peças e alimentos criados por mulheres, neste fim de semana, em Goiânia Estarão à venda produtos do ramo da moda, das artes plásticas e do artesanato, além de saboaria artesanal, óleos essenciais e alimentos

Acontece no próximo sábado (23) a 3º edição da Feira das Pretas +, evento que traz exposição e venda de peças criadas por mulheres negras do ramo da moda, produtos alimentícios, artes plásticas, artesanato, saboaria artesanal, óleos essenciais. A feira faz parte do um projeto piloto de atenção e retomada econômica para o pós-pandemia em parceria com grupos de mulheres n...