Redação O POPULAR Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

Neste final de semana, 23 e 24 de outubro, acontecerá a Feira das Pretas+ no piso 3 do Shopping Bougainville. No sábado, o horário de funcionamento será das 10h às 21h, e no domingo, das 14h às 20h. O evento promove a exposição e venda de peças do ramo da moda, de produtos alimentícios, artes plásticas, artesanato, saboaria artesanal e óleos essenciais. A criação e venda dos produtos partem de mulheres negras, indígenas e de comunidades tradicionais.

“Estar presente nesta 3° edição da Feira das Pretas na luta por equidade de direitos, enquanto mulheres no contexto social, cultural e econômico do qual fazemos parte e poder experienciar tudo isso nessa troca de saberes ancestrais, é algo único e prazeroso.” diz Rafaela Rocha, que estará trabalhando em família com a sua banca de artesanato Arte em Nós (@arte_emnos), junto da irmã Raquel Rocha (@arteraquelrocha), dona da Òrun Àyé Cultural, que vende quadros, camisetas e souvenirs com artes da espiritualidade e cultura negra, e sua mãe ngela Maria, produtora de cachaças artesanais e de peças em cabaça, canecas, caixas personalizadas, chaveiros e azulejos na loja Produtos Pererê (@produtos.perere).

Sob a direção da artesã e afroempreendedora Renata Caetano, idealizadora do projeto, a Feira das Pretas+ tem o intuito de criar e possibilitar estratégias de mercado frente ao índice alarmante de desemprego que atinge mais a mulher negra, um problema anterior à pandemia, e que por causa dela, gravou-se. Para ela, a feira é um espaço de representatividade, diversidade e equidade. “Levantamos pautas de discussões sobre racismo estrutural e as disparidades que dele advém. Para além do espaço físico, é um espaço de empatia e afeto” diz Renata.

No espaço, todos os protocolos de segurança sanitária contra a Covid-19 devem ser seguidos. A Feira das Pretas+ conta com o apoio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas.

SERVIÇO

Feira das Pretas+

Entrada franca

Datas: 23 e 24 de outubro

Horário: das 10 às 21h (sábado) e das 14h às 20h (domingo)