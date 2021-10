Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

Redação O POPULAR Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

Em uma encenação multidisciplinar, o projeto “Pedro e o Lobo” é destinado às crianças ao oferecer a fusão de música ao vivo, contação de histórias e teatro de fantoches. Nesta terça-feira (19/10), a partir das 20h, a obra adaptada do compositor russo Sergei Prokofiev poderá ser conferida de forma híbrida, ou presencialmente no Teatro Sesi ou no Youtube (www.youtube.com/teatrosesigo). Fazem parte da fábula musical a Orquestra Sinfônica de Goiânia, Orquestra Filarmônica de Goiás e Universidade Federal de Goiás (UFG).

Para cada personagem haverá um som específico correspondente. Na dramaturgia, Pedro, o protagonista, soará em forma de violino. Ele mora com seu avô (fagote), próximo a um bosque, onde um pássaro (flauta), um gato (clarinete) e uma pata (oboé), seus melhores amigos, vivem sob a ameaça do Lobo (trompa), nas redondezas do ambiente. De forma lúdica, a sinfonia tem a possibilidade de se tornar mais próxima das crianças.

A versão é uma orquestra completa, mas de acordo com o maestro da Orquestra Jovem Municipal de GoiâniaI Isaac Gonçalves, a adaptação não perde para a original, pois todos os personagens estão compostos na música. Enquanto os instrumentos mostram o timbre dos personagens, os fantoches ajudam a materializar a história, o que torna a narrativa rica e divertida.

Como ingresso, os que comparecem no espaço, devem levar um 1kg de alimento não perecível, além de cumprirem os protocolos sanitários que visam à contenção da disseminação do Covid-19, como o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social. O projeto é uma realização da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo, com o patrocínio do Instituto Cultural Vale.



Serviço

Fábula Musical: Pedro e o Lobo

Data: 19/10 (terça-feira)

Horário: 20h

Classificação indicativa: livre

Ingresso: 1kg de alimento não perecível

Onde trocar? Bilheteria do Teatro Sesi

Endereço: Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva;

Online: www.youtube.com/teatrosesigo

Mais informações: @teatrosesigo

Haverá tradução para Libras