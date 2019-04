Magazine Fábio Jr faz show em Goiânia na véspera do Dia das Mães Apresentação conta com os maiores sucessos da carreira, escolhidos pelos fãs em enquete feita nas redes sociais

O cantor Fábio Jr. vai presentear as mamães e fãs com um grande show no Centro de Convenções PUC, em Goiânia, no dia 11 de maio (sábado), véspera do Dia das Mães. O dono dos hits “Só Você”, “Alma Gêmea” e “Caça e Caçador” apresenta a turnê que reúne os principais sucessos de sua carreira, escolhidos pelos fãs em enquete feita em suas redes sociai...