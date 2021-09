Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

Redação O POPULAR Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

Um varal de poesias aberto ao público, em pleno Centro de Goiânia. Distribuição de livros autografados e exposição de fotomontagens. É a segunda edição do AGL na Calçada, evento promovido pela Academia Goiana de Letras (AGL), nesta quinta-feira (30/9),que será aberto ao público às 9h30.

A exposição será montada em frente à sede da academia, na Rua 20, Setor Central. O objetivo do evento é promover a língua portuguesa e a literatura local. “Será uma confraternização, uma interação entre as pessoas. É o começo de uma retomada presencial da vida”, diz o presidente da AGL, Ubirajara Galli.

Como registro do momento pandêmico, o tema deste ano é Liberdade Enclausurada. O nome surgiu a partir da produção de haicai do acadêmico e cronista do Maganize no POPULAR, Edival Lourenço. Nasr Chaul complementou o projeto com as suas fotomontagens. Serão 19 banners em exposição. Os materiais possuem um tom bem-humorado utilizado como artifício para transpor as dificuldades do contexto.

A exposição possui o apoio do Fundo de Artes e Cultura do Estado de Goiás e aconteceu pela primeira vez em 2019. A edição de 2020 não ocorreu por causa da pandemia. O público poderá participar do momento literário respeitando as medidas de proteção contra a covid-19.



SERVIÇO

AGL na Calçada

Data: 30/09 (quinta)

Horário: 9h30

Local: Sede da AGL - Rua 20, nº 175, esq. com rua 15, st. Central

Evento aberto ao público