Redação O POPULAR Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

Próximo à data de comemoração dos 88 anos de Goiânia, a cidade recebe o registro-homenagem de 26 fotógrafos que fazem parte do coletivo Click Goiânia. Cada um, a partir da visão subjetiva, captou pelas lentes o que acredita ser a essência da capital para a exposição Olhares de Goiânia. Com abertura nesta quarta-feira (06/10), a mostra segue até o dia 27/10 na Galeria Parede, espaço do Evoé Café. Os horários de funcionamento são das 15 às 23 horas, nas quartas e quintas, e das 15h a 0h, de sexta a domingo.

Todos os anos, desde 2018, os profissionais do coletivo se reúnem para fotografar a metrópole e, assim, atualizam as perspectivas e contornos do lugar, enquanto prestam homenagens. “A cidade nos motiva a valorizá-la e homenageá-la", diz a idealizadora do coletivo Click Goiânia, Valéria Batista.

A Galeria Parede é um espaço de exposição artística que surgiu no contexto pandêmico. O trabalho é coordenado pela artista visual Patrícia Ferreira e acontece com o apoio da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural.

Aristas

Entre os fotógrafos que fazem parte do coletivo Click Goiânia, estão Wellington Martins (@wsmartins), profissional autodidata que faz fotos apenas com o celular; Nina Pimenta (@ninapimentas) conhecida por ser especialista em registrar o pôr do sol e Marcelo Filho (@marcelofilhophoto), um fotógrafo do cotidiano. O coletivo nasceu em 2017 e tem como propósito estimular os moradores a conhecer a cidade pela fotografia.